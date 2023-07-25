هل تصدّقون؟ .. قيمة مبابي تساوي ضعفيّ قيمة نيوكاسل يونايتد

تم تقييم كيليان مبابي بضعف قيمة فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العرض الجنوني الذي تلقاه من نادي الهلال السعودي.وقبل باريس سان جيرمان عرض الهلال القياسي العالمي لضم مبابي، الذي ارتبط بقوة بالانتقال هذا الصيف بعيداً عن النادي الفرنسي، الذي يريد بيع لاعبه الآن بدلاً من رحيله مجاناً في الصيف المقبل، لكنه ترك حرية التفاوض للنادي السعودي واللاعب الفرنسي.وبحسب التقارير، يمكن لمبابي، الذي يتبقى له عام في عقده الحالي، أن يقضيه في المملكة العربية السعودية، قبل أن يكمل حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد الاسبانيّ.ويبذل الهلال كل ما في وسعه لجذب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى الشرق الأوسط، والذي يُفضّل البقاء في أوروبا، حيث يبلغ التقييم المالي للاعب ضعف تقييم نادي نيوكاسل برمته.