ساديو ماني يرفض التحدث للإعلام الألماني .. أنتم تقتلونني

رفض مهاجم بايرن ميونيخ إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية

رفض مهاجم بايرن ميونيخ ساديو ماني، إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية، بعد أن اتصل به أحد المراسلين وسط تكهنات حول مستقبله.

وكان الهداف السنغالي الدولي، البالغ من العمر 31 عاماً، قد عانى منذ إتمام صفقة انتقال بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من ليفربول الى بايرن ميونيخ الصيف الماضي.

وفي الواقع، وبعد فشله في تكرار المستوى الذي جعله لاعباً رئيسياً في آنفيلد رود، ارتبط ماني بشكل كبير بالانتقال إلى فريق النصر في دوري المحترفين السعودي، الذي يقال إنه مهتم بإحضاره إلى الرياض.

وفي الوقت نفسه، لا يُعتقد أنّ ماني سيكون جزءاً من خطط توماس توخيل هذا الموسم، وقد اعترف المدرب الألماني في وقت سابق من هذا الشهر بأن اللاعب كان "أقل من التوقعات" في الأليانز أرينا.

ومع انتشار شائعات حول انتقاله مقابل أموال طائلة إلى النصر، حاول أحد المراسلين الاقتراب من ماني لإجراء مقابلة معه، على الرغم من أن جهوده أثبتت عدم جدواها، فبدلًا من ذلك، رفض اللاعب التوقف والتحدث قبل أن يقول "أنتم تقتلونني كل يوم .. فهل تريدونني أن أتحدث إليكم؟".