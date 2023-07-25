فيديو - فشل في المراوغة وتوتر .. فنطح منافسه !!

كان سبورتينغ كانساس سيتي متقدما في الدقيقة 30، بنتيجة (2-0) على سينسيناتي، في المباراة ضمن كأس الدوريات بالولايات المتحدة، حين فقد مهاجمه المكسيكي آلان بوليدو أعصابه، واعتدى على المدافع المنافس، الكولومبي ييرسون موسكيرا.
فقد نجح موسكيرا في مراوغة بوليدو، الذي قام بعرقلته ما ادى الى سقوطهما أرضاً، فردّ المدافع الكولومبي بدفعه، ليتوتر المهاجم المكسيكي ويردّ بدوره بنطح منافسه، فلم يتوان حكم المباراة دانيال كوينتيرو، في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
وانتهت المباراة بين سينسيناتي وسبورتينغ كانساس سيتي الى فوز الأول بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (3-3).