فيديو - فشل في المراوغة وتوتر .. فنطح منافسه !!

A Yerson Mosquera nadie le avisó que Alan Pulido una vez se libró de un secuestro a trancazo limpio.



Le salió barato al colombiano... 😆pic.twitter.com/uyFOyaHLbE — Luis Herrera (@luisrha) July 24, 2023 Alan Pulido is sent off for Sporting Kansas City due to a headbutt after the whistle. Pulido will NOT feature in the highly anticipated matchup with his former team, Chivas. A Pulskamp OG halved the lead just moments later, now a weather delay.#AllForCincy 1-2 #SportingKC pic.twitter.com/6YraVnIVyd — MLS NETWORK (@mlsnetwork) July 24, 2023

كان سبورتينغ كانساس سيتي متقدما في الدقيقة 30، بنتيجة (2-0) على سينسيناتي، في المباراة ضمن كأس الدوريات بالولايات المتحدة، حين فقد مهاجمه المكسيكي آلان بوليدو أعصابه، واعتدى على المدافع المنافس، الكولومبي ييرسون موسكيرا.فقد نجح موسكيرا في مراوغة بوليدو، الذي قام بعرقلته ما ادى الى سقوطهما أرضاً، فردّ المدافع الكولومبي بدفعه، ليتوتر المهاجم المكسيكي ويردّ بدوره بنطح منافسه، فلم يتوان حكم المباراة دانيال كوينتيرو، في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.وانتهت المباراة بين سينسيناتي وسبورتينغ كانساس سيتي الى فوز الأول بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (3-3).