نجمة بلاي بوي تعد "معاملة خاصة" للمشجعين فما هي؟

وعدت غاليرا بـ"معاملة خاصة" للمشجعين

وعدت نجمة بلاي بوي، البرازيلية كريس غاليرا، بـ"معاملة خاصة" للمشجعين مقابل كل هدف يسجله المنتخب الوطني في كأس العالم للسيدات.

ولفتت كريس انتباه متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي البالغ عددهم خمسمائة ألفاً من خلال ارتداء قميص المنتخب الوطني قبل الكشف عن خططها للاحتفال في كل مرة ينجح فيها منتخب السيدات في وضع الكرة في الجزء الخلفي من الشباك.

وقالت غاليرا "أنا سعيدة بانطلاق كأس العالم للسيدات، هل ستشاهدون البطولة؟ سأقوم بنشر صورة لي عارية لكل هدف تسجله الفتيات، يجب أن أشجعهن".

وقدمت كريس وعداً مشابهاً في الماضي خلال كأس العالم 2022، حيث سجل فريق الرجال البرازيلي ثمانية أهداف قبل أن يخسر في ربع النهائي.

