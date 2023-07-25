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كرة القدم

إخلاء ملعب "فيتاليتي" الخاص بنادي بورنموث الإنجليزي

2023-07-25 | 06:53
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إخلاء ملعب &quot;فيتاليتي&quot; الخاص بنادي بورنموث الإنجليزي
إخلاء ملعب "فيتاليتي" الخاص بنادي بورنموث الإنجليزي

إخلاء ملعب "فيتاليتي" الخاص بنادي بورنموث الإنجليزي

ْأدى اكتشاف جسم مجهول ظهر امس الإثنين الى إخلاء ملعب "فيتاليتي" الخاص بنادي بورنموث الإنجليزي، واستدعاء شرطة دورست التي حضرت فيما كان اللاعبون والموظفون ينتظرون خارج الاستاد أثناء التحقيق.
وتبين لاحقاً ان الجسم الغريب كان ذي علاقة بالتدريب الذي تم إجراؤه في الملعب في نهاية الأسبوع، حيث جاء في بيان صادر عن الشرطة "تلقت شرطة دورست بلاغا عن العثور على عنصر غير محدد في استاد فيتاليتي في بورنموث، وبعد البحث، ثبت أن العنصر يتعلق ببعض التدريبات التي أجريت على أرض الملعب خلال عطلة نهاية الأسبوع".
إخلاء ملعب "فيتاليتي" الخاص بنادي بورنموث الإنجليزي

رياضة

كرة القدم

فيتاليتي

بورنموث

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