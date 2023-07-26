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كرة القدم

ميسي يُشعل أميركا وأديداس تترنّح تحت طلبات الجمهور

2023-07-26 | 02:14
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ميسي يُشعل أميركا وأديداس تترنّح تحت طلبات الجمهور
ميسي يُشعل أميركا وأديداس تترنّح تحت طلبات الجمهور

أدى انتقال ميسي إلى إنتر ميامي إلى مشكلة "غير مسبوقة" لأديداس

أدى انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الاميركي إلى مشكلة "غير مسبوقة" لشركة أديداس ...
فقد وقع ميسي عقداً لمدة عامين ونصف مع إنتر، ومن المتوقع أن يكسب حوالي 50 مليون دولار سنوياً، وبلغ سعر بعض التذاكر لمباراته الأولى مائة الف دولار، وحضر مشاهير مثل ليبرون جيمس وكيم كارداشيان وسيرينا ويليامز هذا الحدث التاريخي.
لكن هذا الجنون بميسي تسبب في إضافة كبيرة ومشكلة لشركة أديداس، المصنع الرسمي لجميع الأندية الـ29 في الدوري الأميركي، بعد توقيع صفقة مربحة بقيمة 830 مليون دولار حتى العام 2030.
فالصخب "غير مسبوق" من أجل قميص إنتر ميامي - ميسي ذي الرقم 10، وقد حصلت أديداس على عدد لا يصدق من الطلبات، وبات من غير الممكن شراء القميص عبر الموقع الالكتروني.
وبدلاً من ذلك، يتم إدراج المنتج، الذي يبلغ سعره 85 جنيهاً إسترلينياً للإصدار العادي و120 جنيهًا إسترلينياً للنوع الأصلي، على أنه سيكون متوفراً "قريباً" للطلبات المسبقة، ويقال إن هناك تراكماً في الطلبات.
ومن المحتمل أن يضطر المشجعون إلى الانتظار حتى منتصف تشرين الأول - أكتوبر للحصول على القميص.
وتأثير ميسي، يعني أن أديداس يجب أن تلبي الطلب البالغ 25 مرة أكبر مما كان عليه في السابق، وعادة ما يستغرق الأمر ستة أشهر لتصنيع المنتج وإتاحته، لكن الشركة تعمل بلا كلل للقيام بذلك في ثلاثة أشهر.
إنها أخبار جيدة لميسي رغم ذلك، اذ يتوقع ان يحصل بطل العالم، والذي لديه عقد مدى الحياة مع أديداس، على مبلغ ضخم من أرباح البضائع بسبب بند ذكي مدرج في عقده.
 
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ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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