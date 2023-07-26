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كرة القدم

أكثر عشر أندية قيمة في كرة القدم العالمية

2023-07-26 | 02:16
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أكثر عشر أندية قيمة في كرة القدم العالمية
أكثر عشر أندية قيمة في كرة القدم العالمية

الكشف عن أكثر عشر أندية قيمة في كرة القدم العالمية

تم الكشف عن أكثر عشر أندية قيمة في كرة القدم العالمية مع هيمنة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على اللائحة.
وقامت فوربس بتحليل الأرقام المهمة للغاية لتحديد الأندية الأكثر قيمة في كرة القدم العالمية، وتتواجد ستة أندية إنجليزية في المراكز العشرة الأولى.
فقد احتل مانشستر يونايتد المرتبة الثانية متقدماً على غريمه اللدود ليفربول، الذي يحتل المرتبة الرابعة، وحلّ بطل الثلاثية مانشستر سيتي في المركز الخامس، في حين احتل تشيلسي وتوتنهام وأرسنال المراكز الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي.
لكن عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد لديه أعلى تقييم من أي ناد في كرة القدم العالمية، بفرق ضئيل عن الشياطين الحمر، وتبلغ قيمة ريال 6.07 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة فريق أولد ترافورد 6 مليارات دولار. ويحتل برشلونة المرتبة الثالثة بتقييم ضخم يبلغ 5.51 مليار دولار متقدماً على ليفربول ومان سيتي، اللذين تبلغ قيمتهما 5.29 مليار دولار و 4.99 مليار دولار.
وتبلغ قيمة بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 4.86 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة باريس سان جيرمان الفرنسي 4.21 مليار دولار، وتكمل أندية تشيلسي وتوتنهام وأرسنال اللندنية المراكز العشرة الأولى، حيث بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار و2.8 مليار دولار و2.26 مليار دولار على التوالي.
كما تم تضمين أمثال يوفنتوس وبوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد في أفضل 30 نادياً، ناهيك عن أندية الدوري الأميركي، لوس أنجلوس إف سي ولوس أنجلوس جالاكسي وأتلانتا يونايتد ونيويورك سيتي.
 
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