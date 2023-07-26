شاهدوا - المشجعون يطالبون برشلونة بحذف مقطع فيديو

دعا المشجعون نادي برشلونة إلى حذف مقطع فيديو "مزعج" يستعرض مباراة ودية قبل الموسم ضد أرسنال، وذلك بعد أن شارك نجوم من كلا الناديين في الفيديو للترويج لمباراتهم المقبلة في ملعب صوفي في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأميركية.وشارك نجما أرسنال بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي في الفيديو إلى جانب ثنائي برشلونة بيدري وأليكس بالدي.ويشارك الأربعة محادثة FaceTime لتسليط الضوء على "المواهب الشابة" التي سيتم عرضها، وقد ادعى مارتينيلي أنه كان "متحمساً" للمواجهة، لكن المشجعين لا يشاركونه حماسه، اذ انتقد المؤيدون الفيديو باعتباره "تذمراً" مع ظهور الحوار المكتوب قسريا للغاية.وقال أحدهم "احذف قبل فوات الأوان، وأضاف آخر "هذا تذلل"، وقال ثالث "كان هذا أفظع تمثيل"، وكتب مشجع آخر "لقد شعرت بالذل وأنا أشاهد ذلك".