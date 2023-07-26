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كرة القدم

بالفيديو - إصابة حارس مرمى توتنهام في التدريبات تثير الرعب

2023-07-26 | 02:19
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بالفيديو - إصابة حارس مرمى توتنهام في التدريبات تثير الرعب
بالفيديو - إصابة حارس مرمى توتنهام في التدريبات تثير الرعب

خلال حصة الفريق التدريبية المفتوحة في سنغافورة

تم نقل نجم نادي توتنهام ألفي وايتمان على نقالة خلال حصة الفريق التدريبية المفتوحة في سنغافورة، حيث يعتقد أن حارس المرمى تعرض لإصابة في الكاحل.
وكان وايتمان يشارك في تدريبات حراس المرمى في استاد سنغافورة الوطني في جلسة مفتوحة للجمهور عندما تعرض للإصابة، وسارع الطاقم الطبي للنادي إلى أرض الملعب للعناية به، قبل أن يتم نقله على حمالة.
وفي حين أظهر الحارس علامات عدم الراحة وهو يضع يديه على رأسه، تم وضع ساقه اليمنى في قوس للساق ما دلّ على أن إصابته قد تكون خطيرة.
وكان من المقرر أن يلعب وايتمان دوراً في مباراة اليوم الأربعاء الودية ضد فريق ليون سيتي سيلورز المحلي، ومن المفهوم أن المدرب الجديد أنجي بوستيكولوجو قد أعجب باللاعب الدولي الإنجليزي خلال هذه الجولة في آسيا والمحيط الهادئ.
 
 
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رياضة

كرة القدم

توتنهام

ألفي وايتمان

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