الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - النجوم في حضرة ميسي ونجل "دي جي خالد" يخطف الأضواء

2023-07-26 | 07:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - النجوم في حضرة ميسي ونجل &quot;دي جي خالد&quot; يخطف الأضواء
فيديو - النجوم في حضرة ميسي ونجل "دي جي خالد" يخطف الأضواء

توافد العديد من أصحاب الأسماء اللامعة الى مدرجات الاستاد

توافد العديد من أصحاب الأسماء اللامعة الى مدرجات ستاد "درايف بينك استاديوم" لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد (4-0)، وإلى الأدوار الإقصائية من مسابقة كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي، وتضم أندية الدرجة الأولى في البلدين.
وكان من بين هذه الأسماء خالد محمد خالد، المعروف بـ"دي جي خالد"، وهو منتج أغاني أميركي - فلسطيني الأصل، وعائلته وبينها نجله الصغير، حيث انتشر مقطع فيديو له وهو يقف متأثرا أمام ميسي، الذي تعامل معه بحنان وودّ واضحين.
وانتشر فيديو قبيل خروج اللاعبين الى أرضية الملعب، حيث احتضن دي جي خالد النجم ميسي، وقام بترداد اسم ميسي على ابنه قبل خروج الطفل واللاعب الأرجنتيني إلى أرضية الملعب.
وكان من بين المشاهير على المدرجات مغني الراب ديدي والمغنية كاميلا كابيلو والمغني راو أليخاندرو ولاعب الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة السابق راي ألين.
 
 
 
مقالات ذات صلة
فيديو - النجوم في حضرة ميسي ونجل "دي جي خالد" يخطف الأضواء

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

أتلانتا يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الضحية رقم 100 لليونيل ميسي
بالفيديو - إصابة حارس مرمى توتنهام في التدريبات تثير الرعب

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - كارداشيان تُشعلها .. مبابي الى السعودية وسبيد يردّ .. يا هلا !!
07:44

فيديو - كارداشيان تُشعلها .. مبابي الى السعودية وسبيد يردّ .. يا هلا !!

نشرت نجمة تلفزيون الواقع صوراً ومقاطع فيديو على إنستغرام

07:44

فيديو - كارداشيان تُشعلها .. مبابي الى السعودية وسبيد يردّ .. يا هلا !!

نشرت نجمة تلفزيون الواقع صوراً ومقاطع فيديو على إنستغرام

فيديو - سؤال غير لائق لغزلان .. والشبكة العالمية تعتذر
07:42

فيديو - سؤال غير لائق لغزلان .. والشبكة العالمية تعتذر

تعرّضت قائدة منتخب المغرب الى موقف محرج

07:42

فيديو - سؤال غير لائق لغزلان .. والشبكة العالمية تعتذر

تعرّضت قائدة منتخب المغرب الى موقف محرج

فيديو - الضحية رقم 100 لليونيل ميسي
07:35

فيديو - الضحية رقم 100 لليونيل ميسي

تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انطلاقته النارية في الولايات المتحدة الاميركية

07:35

فيديو - الضحية رقم 100 لليونيل ميسي

تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انطلاقته النارية في الولايات المتحدة الاميركية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023