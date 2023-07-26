فيديو - النجوم في حضرة ميسي ونجل "دي جي خالد" يخطف الأضواء

توافد العديد من أصحاب الأسماء اللامعة الى مدرجات الاستاد

توافد العديد من أصحاب الأسماء اللامعة الى مدرجات ستاد "درايف بينك استاديوم" لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد (4-0)، وإلى الأدوار الإقصائية من مسابقة كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي، وتضم أندية الدرجة الأولى في البلدين.

وكان من بين هذه الأسماء خالد محمد خالد، المعروف بـ"دي جي خالد"، وهو منتج أغاني أميركي - فلسطيني الأصل، وعائلته وبينها نجله الصغير، حيث انتشر مقطع فيديو له وهو يقف متأثرا أمام ميسي، الذي تعامل معه بحنان وودّ واضحين.

وانتشر فيديو قبيل خروج اللاعبين الى أرضية الملعب، حيث احتضن دي جي خالد النجم ميسي، وقام بترداد اسم ميسي على ابنه قبل خروج الطفل واللاعب الأرجنتيني إلى أرضية الملعب.

وكان من بين المشاهير على المدرجات مغني الراب ديدي والمغنية كاميلا كابيلو والمغني راو أليخاندرو ولاعب الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة السابق راي ألين.

Messi consoling DJ Khaled's son who was crying 🥺❤️ pic.twitter.com/UZyhyIAmKS — ESPN FC (@ESPNFC) July 25, 2023 DJ Khaled all excited to meet Leo Messi and watch his son as a mascot



pic.twitter.com/hpFvkxWfLg — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 26, 2023