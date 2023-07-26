فيديو - الضحية رقم 100 لليونيل ميسي

تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انطلاقته النارية في الولايات المتحدة الاميركية

تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انطلاقته النارية في الولايات المتحدة الاميركية، حيث سجل هدفين في فوز فريقه إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد (4-0)، وقاده إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي، وتضم أندية الدرجة الأولى في البلدين.

وتصدر إنتر ميامي مجموعته من فوزين متتاليين، وبات أول نادٍ يتأهل الى الدور 32 للمسابقة، وسيخوض المباراة الثالثة في هذه البطولة، في الثاني من آب - أغسطس المقبل، إلا أن المنافس لم يتحدد بعد.

وافتتح ميسي التسجيل (8) بعد تمريرة متقنة من زميله القديم - الجديد الإسباني سيرجيو بوسكيتس، حين ارتدت كرته من القائم فتابعها داخل الشباك، ثم سجل هدفه الثاني بعد شراكة مع تايلور (22)، وحصل على جائزة رجل المباراة، وأصبح إنتر ميامي، التي تلعب بين أندية أميركا والمكسيك.

وأشارت شبكة "أوبتا" للاحصائيات أن أتلانتا يونايتد هو النادي الرقم 100 الذي ينجح ميسي في هز شباكه خلال مسيرته الكروية.