فيديو - سؤال غير لائق لغزلان .. والشبكة العالمية تعتذر

تعرّضت قائدة منتخب المغرب الى موقف محرج

تعرّضت غزلان الشباك، قائدة منتخب المغرب، الى موقف محرج في المؤتمر الصحفي يوم الأحد الماضي قبل المباراة الافتتاحية التي انتهت الى هزيمة قاسية أمام ألمانيا (0-6) في بطولة العالم للسيدات.

فقد طرح مراسل شبكة "بي بي سي" سؤالاً باللغة الإنجليزية على نجمة المغرب، وجاء فيه "باعتبار أن المغرب دولة تجرّم المثلية، هل هناك أي لاعبة مثلية في منتخب المغرب للسيدات؟"، لتظهر لتبدو اللاعبة مندهشة، ويتدخل منسق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإنقاذ الموقف معتبراً السؤال سياسياً.

الا ان الصحفي لم يتوقف، بل أكمل "هذا ليس له علاقة بالسياسة، من فضلك دعها ترد علي"، لكن غزلان تجاهلت السؤال، وعادت شبكة "بي بي سي" لتصدر بيانا تستنكر فيه وتعتذر.