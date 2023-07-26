فيديو - كارداشيان تُشعلها .. مبابي الى السعودية وسبيد يردّ .. يا هلا !!

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صوراً ومقاطع فيديو على إنستغرام للقاء ابنها مع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار، تظهر حصولها على قميص الاول مع النصر السعودي موقعاً منه وقميص الثاني مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما نشرت كارداشيان مقطع فيديو يظهر لقاء نجلها مع رونالدو واحتفاله معه على طريقة الـ"SI" الشهيرة التي يتميز بها النجم البرتغالي.

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع الفيديو، وخصوصاً وهي تسأل ابنها "هل ستذهب إلى السعودية لاحقا لرؤية مبابي؟"، ليردّ اليوتيوبر الأميركي الشهير "سبيد" قائلاً "مبابي؟ إلى السعودية؟!!!"، ويعلّق طفل بالقول "أنا من السعودية"، فيردّ "سبيد" بالعربية "يا هلا".