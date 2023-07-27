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كرة القدم

تعرّفوا الى أسباب غيرة جيمس هاردن من ليونيل ميسي

2023-07-27 | 02:14
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تعرّفوا الى أسباب غيرة جيمس هاردن من ليونيل ميسي
تعرّفوا الى أسباب غيرة جيمس هاردن من ليونيل ميسي

ليونيل ميسي قلب الولايات المتحدة بأكملها رأسا على عقب

من المُسلّم به أن ليونيل ميسي قلب الولايات المتحدة بأكملها رأسا على عقب بتوقيعه لإنتر ميامي، وهو ما أثار ردود فعل قوية لدى الجميع، بمن فيهم نجوم الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، مثل ليبرون جيمس، مع غيرة جليّة من جيمس هاردن.

وبالإضافة إلى كونه نجماً في الدوري الأمريكي ولاعبا في فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فإن جيمس هاردن هو أيضا مالك لنادٍ في الدوري الاميركي لكررة القدم، كونه أحد المساهمين في نادي هيوستن دينامو.

ومع انضمام ميسي الى إنتر ميامي، فإن هاردن ينوي الآن الحصول على توقيع نجم عالمي المستوى لفريقه.

قال هاردن "سنحاول العثور على نجم ما للقدوم إلى هيوستن، فنحن نعلم جميعا مدى روعة ميسي، وأنه في ميامي وهذا يناسب بيئته، ونحن بحاجة إلى شخص ما للمجيء إلى هيوستن وسنكتشف ذلك، ولكنه لن يكون أي شخص .. فقط أعبر عما أشعر به".

وأضاف هاردن الذي فاز فريقه بلقب الدوري الأميركي مرتين "الدوري سينمو مع قدوم ميسي، وهذا شيء كبير لأننا في أميريكا لم نحظ أبدا بالاعتراف بلاعبي كرة القدم، وسنرى لاعبين شباب يتطورون وسيكون ذلك جيدا لثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة".

 

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رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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