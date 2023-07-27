فيديو - عودة ايسكو ... على طريقة مسلسل "صراع العروش"

رفعت الأندية الأوروبية حدّة المنافسة في ما بينها

رفعت الأندية الأوروبية حدّة المنافسة في ما بينها إلى مستوى جديد، وأصبحت تتبارز على "أفضل إعلان انتقال"، وآخر المنضمين إلى الحملة كان نادي ريال بيتيس الإسباني.

فقد ضمّ النادي الأندلسي إلى صفوفه اللاعب ايسكو، الذي كان حرّاً منذ العام 2022، حين تخلّى عنه الغريم اللدود، إشبيلية .. ولمن لا يعلم، في إسبانيا، الخصومة الأشد بين المشجعين، ليست بين برشاونة وريال مدريد، ولا بين قطبي العاصمة الريال وأتليتكو، ولا بين برشلونة وإسبانيول، بل بين بيتيس وإشبيلية.

لذلك، كان الإعلان عن "عودة" إيسكو على الملاعب عبقرياً بامتياز، إذ تم اقتباس مشهد من واحد من أشهر النسلسلات على الإطلاق، مسلسل "صراع العروش"، وهو مشهد يمثل "عودة" إحدى الشخصيات إلى الحياة.

ولاقى الإعلان استحساناً كبيراً على وسائل التواصل، حيث طالب المتابعون باختياره كأفضل فيديو للإعلان عن صفقة على الإطلاق.