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كرة القدم

نجمة الأرجنتين تدفع غالياً ثمن عشقها لرونالدو

2023-07-27 | 05:07
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نجمة الأرجنتين تدفع غالياً ثمن عشقها لرونالدو
نجمة الأرجنتين تدفع غالياً ثمن عشقها لرونالدو

على الرغم من أنّ احدهما أصبح في السعودية والآخر في الولايات المتحدة

على الرغم من أنّ احدهما أصبح في السعودية والآخر في الولايات المتحدة، إلّا أنّ المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ما زالت مستمرة، أقلّه بالنسبة لعشاقهما ومشجعيهما.
وآخر ضحايا هذا الصراع المستمر كانت المهاجمة الأرجنتينية ياميلا رودريغيز، والتي تمتلك وشماً لكريستيانو رونالدو، الأمر الذي عرّضها لهجوم عنيف في موطنها الأرجنتين، ممّا أجبرها على الدفاع عن نفسها بعد اتهامها بكره مواطنها ميسي.
ونشرت اللاعبة الارجنتينية على تويتر صورة تجمع بين رونالدو ميسي وكتبت "متى قلت إنني ضد ميسي؟  أنا لا أواجه وقتا سيئاً بسببكم، ولكن بسبب الفظائع التي قيلت، دون رحمة".
وأضافت "ألا يمكن أن يكون لديك معبود أو لاعب تحبه؟ ميسي هو قائدنا العظيم في المنتخب الوطني، ولكن حقيقة أنني أقول إن مصدر إلهامي ومثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو لا يعني أنني أكره ميسي".
ودعت رودريجيز، التي تحمل أيضاً وشماً لأسطورة الأرجنتين والقائد السابق دييجو مارادونا الفائز بكأس العالم، المشجعين إلى أن يكونوا أكثر انفتاحاً، إذ قالت "ما هي المشكلة؟ لسنا جميعاً ملزمين بحب لاعبي بلدنا فقط، يرجى تفهم أن هذه هي كرة القدم والجميع لديه تقدير، تفضيل لاعب معين وتسليط الضوء عليه لا يعني دفن الآخر، كفى .. الأمر يتعبني ويؤلمني".
 
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رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

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