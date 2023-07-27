فيديو - تأثير ميسي المدهش على الجمهور الأميركي

EXODUS IN MIAMI 🏖️



Messi fans leaving Inter Miami's stadium after he gets subbed in 77th minute. Are they Inter Miami fans, Messi fans or glory hunters? #Messipic.twitter.com/AtPQyTHc76 — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) July 26, 2023

بفضل أداء ليونيل ميسي، فاز إنتر ميامي قبل يومين على أتلانتا يونايتد (4-0)، ونجح بتأمين مكانه في دور الـ32 من كأس الدوريين، الذي ينظمه اتحادا اميركا والمكسيك، وهو سيناريو مثالي للمشجعين للاستمتاع بالدقائق الأخيرة من المباراة.لكن ذلك لم يكن هذا ما حدث في ملعب DRV PNK، فبعد أن سجل ميسي هدفين وقدم تمريرة حاسمة، اختار المدرب تاتا مارتينو استبداله في الدقيقة 77، ففقد عدد كبير من المشجعين الحاضرين الاهتمام وغادروا الملعب.وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو لمشجعي إنتر ميامي وهم يغادرون الملعب، على الرغم من أن فريقهم كان يتجه إلى فوز سهل، ما أثار الكثير من الاستياء من قبل المتابعين.