أزمة جديدة بين شاكيرا وبيكيه وهذه أسبابها

ميلان وساشا كانا في عهدة بعض الأقارب

أوضحت الفنانة الكولومبية شاكيرا أنها "لا توافق على أن بيكيه (طليقها) لا يأخذ أكبر قدر ممكن من وقت الفراغ من عمله والتزاماته الشخصية ليكون مع ابنيهما خلال فترة إجازته"، وقالت مصادر مُقرّبة "لا تفهم النجمة اللبنانية الاصل كيف أن بيكيه تتنازل عن الحضانة لأطراف ثالثة".

ويعود سبب انزعاج شاكيرا، الى معرفتها بأن ميلان وساشا "كانا في عهدة بعض الأقارب بينما كان نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه يتابع التزاماته المهنية، وهو أمر لم يسمح به اتفاق الطلاق بينهما".

وواصل المصدر "شاكيرا لم تأذن في أي وقت أن يقضي الأطفال جزءا من فترة إجازتهم مع الأقارب أو أطراف ثالثة"، معتبرة أن بيكيه خرق الاتفاقية التي وقعها الطرفان عندما وضعا حدا لعلاقتهما.

وينص الاتفاق على أنه "إذا لم يتمكن أحد الوالدين خلال العطلات من رعاية الأطفال شخصيا، فعليه أن يعرض دائما على الوالد الآخر خيار رعايتهم، أو إذا لم يكن هذا الخيار ممكنا، يجب أن يكون هناك إذن صريح من الوالد الآخر لرعاية الأطفال الأقارب أو أطراف ثالثة".