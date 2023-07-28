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كرة القدم

أزمة في برشلونة بسبب توريس وفاتي فما هي؟

2023-07-28 | 07:16
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أزمة في برشلونة بسبب توريس وفاتي فما هي؟
أزمة في برشلونة بسبب توريس وفاتي فما هي؟

سوق الانتقالات الصيفية الحالية قد يكون انتهى قبل اوانه

أكدت تقارير صحفية أن سوق الانتقالات الصيفية الحالية قد يكون انتهى قبل اوانه بالنسبة الى نادي برشلونة الإسباني.
ويعود السبب، وفق ما ذكرت صحيفة آس، الى رفض كل من فيران توريس وأنسو فاتي لفكرة المغادرة، ما وضع النادي امام مهمة صعبة لجهة إبرام الصفقات، التي يتوجب ان تترافق مع توفير بعض النفقات، خصوصاً مع عدم حل ازمة عودة الفرنسي كليمنت لونجليه وأزمة لاعب الوسط فرانك كيسي.
ونُقل عن توريس قوله بعد الخسارة الودية امام ارسنال (3-5) أنه ينوي البقاء، حيث قال "لدي عقد وسأبقى وأنا مؤهل للعب مع برشلونة وما يقال عني لا يهمني".
 
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برشلونة

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