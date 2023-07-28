مشروع تطوير ملعب الاتحاد .. سعة اضافية وفندق ومرافق

ذكرت "تليجراف" البريطانية ان نادي مانشستر سيتي حصل على موافقة الجهات المعنية على مشروعه القاضي بتوسيع وإعادة تطوير استاد الاتحاد في مدينة مانشستر.ووفق المخطط، سوف ترتفع سعة الملعب من 53 إلى 60 ألفاً، في عملية يتوقع أن تصل تكلفتها الإجمالية إلى 340 مليون جنيه إسترليني.وتشتمل العملية بناء برج على مستوى السطح يعطي رؤية مباشرة للملعبو منطقة للجماهير "فان زون" مغطاة بسعة ثلاثة آلاف، ومتحف ومتجر جديد للنادي وفندق يحتوي على 400 غرفة، على أن يبدأ العمل في تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، ويكتمل خلال موسم 2025/26.