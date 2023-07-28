نجم الدوري الالماني مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية

تم تشخيص إصابة نجم الدوري الألماني بالسرطان

تم تشخيص إصابة نجم الدوري الألماني ستيفان لاينر بالسرطان، وقيل للاعب بوروسيا مونشنغلادباخ البالغ من العمر 30 عاماً بعد الفحوصات الطبية إنه مصاب بالمرض في الغدد الليمفاوية.

ومن المقرر الآن أن يغيب لاينر، وهو لاعب دولي منتظم مع النمسا، لعدة أشهر عن المنافسات للخضوع للعلاج.

وذكر نادي جلادباخ أن الأطباء اكتشفوا سرطان الظهير الأيمن "مبكرًا للغاية"، ويعتقدون أن هناك "فرصة كبيرة للغاية" لعودة لايمر إلى كامل صحته، وأنه من الممكن جدّاً أن يعود لممارسة كرة القدم

واللاعب النمساوي يشارك مع غلادباخ منذ العام 2019 بعد أن انتقل من سالزبورغ، حيث فاز بأربعة ألقاب دوري وثلاثة كؤوس. ومنذ انتقاله إلى ألمانيا، لعب لاينر 102 مباراة مع فريقه وساعده في إنهاء الموسم الماضي في المركز العاشر.



