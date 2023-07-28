فيديو - في كأس العالم للسيدات ... سجلت هدفاً وخلعت قميصها

Oshoala is a striker abeg…we are winning today…and she got a card for taking her shirt off #SoarSuperFalcons pic.twitter.com/vf8V8cn81e — Harry (@iam_harryberry) July 27, 2023

في بطولة كأس العالم للسيدات الجارية حالياً في أستراليا، فازت نيجيريا على البلد المضيف بثلاثة أهداف لهدفين، لتتصدر المجوعة الثانية بأربع نقاط متعادلة مع كندا، وخلفهما أستراليا بثلاثة، في حين تذيلت ايرلندا الترتيب من دون أي نقطة.هدف نيجيريا الثالث سجلته اللاعبة أسيسات أوشوالا، لاعبة نادي برشلونة الإسباني، واصبحت بفضله أول إفريقية تسجل في ثلاث بطولات كأس عالم، لكن الغريب كان طريقة احتفالها بالهدف.فإن كان خلع القميص بعد تسجيل هدف ثمين أمراً طبيعياً في كرة قدم للرجال، وهي عادة لم تستطع "البطاقة الصفراء" محوها، فهو أمر نادر الحدوث عند النساء، لكن كان لأوشوالا رأي آخر، إذ خلعت قميصها وركضت حول الملعب فرحاً بعد تسجيل هدفها الرائع.