يوفنتوس يتقبّل العقوبة الأوروبية الكبيرة

تم حظر يوفنتوس من المشاركة في دوري المؤتمرات الأوروبية

تم حظر يوفنتوس من المشاركة في دوري المؤتمرات الأوروبية لهذا الموسم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد إدانته بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ففي أيار - مايو الماضي، وجد تحقيق محليّ في صفقات انتقالات النادي أدلة على الأرقام الخاطئة، وأسفر عن معاقبة يوفنتوس بحسم عشر نقاط من رصيده في بطولة الدوري الايطالي، كما تم حظر الرئيس السابق أندريا أنييلي ومسؤولين آخرين استقالوا من مناصبهم.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً خاصاً به في كانون الأول - ديسمبر، وقرر الآن معاقبة "البيانكونيري"، بمنعه من المنافسة في البطولات الأوروبية لمدة عام واحد، وتوقيع غرامة عليه قدرها 20 مليون يورو، بينها عشرة مشروطة، تعتمد على النتائج المالية للنادي في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال اليويفا إن نادي "السيدة العجوز" قد "انتهك الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في آب - أغسطس 2022".

ومن المرجح أن يحل فيورنتينا، الذي احتل المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، محل يوفنتوس، كما أنّ الإيقاف يعني أنّ أستون فيلا سيُصنف للدور الفاصل ذهابا وإيابا الشهر المقبل.

ولن يستأنف يوفنتوس العقوبة، ورحب جيانلوكا فيريرو بفرصة مواجهة الموسم الجديد من خلال التركيز على الملعب وليس على المحكمة.

