فيديو - ما مغزى الحركة الجديدة التي يقوم بها ميسي؟

This celebration still cracks me up pic.twitter.com/6Gr95fHsSo — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 26, 2023

خلال مباراته الثانية يوم الأربعاء الماضي مع فريقه الجديد انتر ميامي ضد أتلانتا، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفا، فقاد فريقه الى فوز ساحق برباعية نظيفة والتأهل إلى دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأميركي - المكسيكي.وكان اللافت الطريقة الجديدة التي احتفل بها ميسي، حيث فتح يده ووجه نظره مبتسماً نحو عائلته وأطفاله الموجودين في المدرجات.ونشرت أنتونيلا، زوجة "البرغوث" عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام الصورة وأرفقتها بشعار "ثور" أو "Thor"، إحدى الشخصيات السينمائية الخارقة، وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الحركة موجهة من ميسي الى نجله تياغو، الذي يحب هذه الشخصية كثيراً.