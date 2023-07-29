فيديو - رونالدو يستعرض عضلاته لمُشجع شاب

Cristiano Ronaldo compared abs with this fan in Japan 😅 pic.twitter.com/E8eofhIyPs — ESPN UK (@ESPNUK) July 26, 2023

قبل أيام، وأثناء حدث لعلامته التجارية الخاصة باللياقة البدنية في اليابان (Sixpad)، عرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عضلات بطنه أمام مشجع طفل.وحصل ذلك، حين سأله أحد المشجعين عما إذا كان بإمكانه مقارنة عضلات البطن بعضلاته، فوافق وأظهر الاثنان عضلاتهما، ثم تشاركا في عناق.يُذكر أن التعادل السلبي خيّم على لقاء النصر وجاره الشباب في المباراة التي جمعتهما في مدينة الطائف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب للأندية البطلة، علماً أن "العالمي" خاضها بتشكيلته الرديفة بقرار مدربه البرتغالي لويس كاسترو بسبب ارهاق الفريق من رحلته الى اليابان.