جيسي لينجارد حاول خداع الشرطة بهوية مزيفة

تم منع لاعب مانشستر يونايتد السابق جيسي لينجارد من القيادة لمدة ستة أشهر بعد محاولته خداع الشرطة بهوية مزيفة.

وأقر اللاعب بأنه مذنب في "عدم كشف هوية سائق سيارته"، بعد أن تم القبض عليه مسرعا في آب - أغسطس 2022، إذ تم ضبط سيارة رينج روفر الخاصة بلينجارد على طريق A56 في ترافورد، لكن الأحداث التي تلت ذلك هي التي أوقعته في المشاكل.

وذكرت تقارير صحفية أنه عندما حققت الشرطة في هذا الأمر، قدم لينجارد "اسم رجل غير موجود"، ثم قدم أيضا عنوانا مزيفا لإكمال الخدعة.

وبالإضافة إلى منعه من القيادة لمدة ستة أشهر، تم تغريم لينجارد 900 جنيه إسترليني، و560 جنيها أخرى لتغطية تكاليف محكمة مانشستر الابتدائية، كما أنّ مخالفتي السرعة السابقتان اللتين ارتكبهما لينجارد تعني أنه تم حظره بسبب عملية "زيادة السرعة".

في المحكمة، جادل فرانك روجرز، محامي لينجارد، بأن المستندات التي تطلب معلومات السائق قد تم إرسالها إلى عنوان موكله في مانشستر، وإنه لم ير الرسالة لأنه كان يعيش في نوتنغهام في ذلك الوقت.