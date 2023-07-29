الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - حجاب المغربية نهيلة يصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات

2023-07-29 | 03:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - حجاب المغربية نهيلة يصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات
فيديو - حجاب المغربية نهيلة يصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات

يمكن لنهيلة بنزينا أن تصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات


يمكن لنهيلة بنزينا أن تصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات الجارية في أستراليا ونيوزيلندا .. 
صحيح أن منتخب المغرب خسر المباراة الأولى بنتيجة كارثية (0-6) أمام ألمانيا ضمن المجموعة الثامنة، ولكنه يواجه صباح الغد الأحد كوريا الجنوبية، قبل مقارعة كولومبيا يوم الخميس، على أمل الوصول إلى المركز الثاني في المجموعة. 
وخلال هاتين المباراتين، يمكن للاعبة كرة القدم المغربية أن تصبح أول لاعبة كرة قدم في التاريخ تلعب في كأس العالم وهي تضع الحجاب، بعد أن سمح الاتحاد الدولي (FIFA) به.
وعلى الرغم من أن البعض يشعر أن هذا الوشاح الإسلامي يمكن أن يكون غير مريح عند لعب كرة القدم، إلا أن نهيلة فخورة به "أنا أرتدي الحجاب منذ سنوات وأنا سعيدة جدا به".





مقالات ذات صلة
فيديو - حجاب المغربية نهيلة يصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات

رياضة

كرة القدم

نهيلة بنزينا

كأس العالم للسيدات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أول مباراة في التاريخ يتم فيها تغيير المرمى في ركلات الترجيح؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - أول مباراة في التاريخ يتم فيها تغيير المرمى في ركلات الترجيح؟
03:30

فيديو - أول مباراة في التاريخ يتم فيها تغيير المرمى في ركلات الترجيح؟

لجأ الحكم الى ركلات الترجيح ليفوز سان لورينزو

03:30

فيديو - أول مباراة في التاريخ يتم فيها تغيير المرمى في ركلات الترجيح؟

لجأ الحكم الى ركلات الترجيح ليفوز سان لورينزو

فيديو - زلاتان إبراهيموفيتش .. الذهب لا يصدأ !!
03:28

فيديو - زلاتان إبراهيموفيتش .. الذهب لا يصدأ !!

لا يفقد زلاتان الشكل أو خفة الحركة أو الشغف بكرة القدم

03:28

فيديو - زلاتان إبراهيموفيتش .. الذهب لا يصدأ !!

لا يفقد زلاتان الشكل أو خفة الحركة أو الشغف بكرة القدم

جيسي لينجارد حاول خداع الشرطة بهوية مزيفة
02:32

جيسي لينجارد حاول خداع الشرطة بهوية مزيفة

بعد محاولته خداع الشرطة بهوية مزيفة

02:32

جيسي لينجارد حاول خداع الشرطة بهوية مزيفة

بعد محاولته خداع الشرطة بهوية مزيفة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023