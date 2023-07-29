فيديو - حجاب المغربية نهيلة يصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات

Who is Nouhaila Benzina, the first hijabi footballer playing for Morocco at the Women’s World Cup pic.twitter.com/9KphKgc9Mx — TRT World (@trtworld) July 25, 2023

يمكن لنهيلة بنزينا أن تصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات الجارية في أستراليا ونيوزيلندا ..صحيح أن منتخب المغرب خسر المباراة الأولى بنتيجة كارثية (0-6) أمام ألمانيا ضمن المجموعة الثامنة، ولكنه يواجه صباح الغد الأحد كوريا الجنوبية، قبل مقارعة كولومبيا يوم الخميس، على أمل الوصول إلى المركز الثاني في المجموعة.وخلال هاتين المباراتين، يمكن للاعبة كرة القدم المغربية أن تصبح أول لاعبة كرة قدم في التاريخ تلعب في كأس العالم وهي تضع الحجاب، بعد أن سمح الاتحاد الدولي (FIFA) به.وعلى الرغم من أن البعض يشعر أن هذا الوشاح الإسلامي يمكن أن يكون غير مريح عند لعب كرة القدم، إلا أن نهيلة فخورة به "أنا أرتدي الحجاب منذ سنوات وأنا سعيدة جدا به".