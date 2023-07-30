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كرة القدم

فيديو - هذا هو نجم الكلاسيكو ابن الـ20 عاماً

2023-07-30 | 03:49
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فيديو - هذا هو نجم الكلاسيكو ابن الـ20 عاماً
فيديو - هذا هو نجم الكلاسيكو ابن الـ20 عاماً

تحوّل الشاب الواعد فيرمين لوبيز مارين الى نجم الكلاسيكو

تحوّل الشاب الواعد فيرمين لوبيز مارين الى نجم الكلاسيكو الذي انتهى الى فوز فريقه برشلونة بنتيجة كبيرة على ريال مدريد (3-0) في المباراة الودية الاعدادية التي جمعت الغريمين على ملعب AT & T في الولايات المتحدة الاميركية.
ولفت لوبيز الذي شارك في الدقيقة 66 الأنظار بتصويبته الصاروخية التي هزّت شباك ريال مدريد وصناعته الهدف الثالث الذي سجله فيران توريس بعد تمريرة متقنة.
ولد فيرمين في 11 أيار - مايو 2003، وبدأ مسيرته في صفوف ناشئي ريال بيتيس، قبل أن ينضم لناشئي برشلونة في 2016، حيث تدرّج ووصل الى الفريق الثاني، قبل أن تتم إعارته الصيف الماضي لنادي ليناريس في الدرجة الثالثة، حيث لعب 40 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 4 أخرى.
ويبدو أن خروجه بالإعارة، منحه الثقة، ووضعه في حسابات مدرب الفريق الرديف رافا ماركيز والفريق الاول تشافي هيرنانديز، الذي أعطاه الفرصة في مباراة الكلاسيكو فتألق، علماً أنه يجيد اللعب في مراكز الوسط وصانع الألعاب والجناح الأيسر.

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كرة القدم

فيرمين لوبيز مارين

الكلاسيكو

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