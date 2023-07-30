هيرفي رينارد يكتب التاريخ مع السعودية وفرنسا

أصبح الفرنسي هيرفي رينارد أول مدرب في التاريخ يُسجل انتصاراً في كأس العالم لكرة القدم للرجال وكأس العالم للسيدات.

وكان رينارد قاد منتخب السعودية الى فوز مثير وتاريخي على الأرجنتين في مباراة المنتخبين الافتتاحية في مونديال قطر 2022، قبل أن يخرج "الأخضر" من الدور الاول ويحرز "التانغو" اللقب.

وبالأمس، قاد رينارد منتخب بلاده للسيدات، الى الفوز على البرازيل (2-1) ضمن مباريات المجموعة السادسة من بطولة العالم الجارية في استراليا ونيوزيلندا، بعد التعادل السلبي افتتاحاً مع جامايكا، وهو يلعب الأربعاء مباراته الاخيرة بمواجهة بنما.

