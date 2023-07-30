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كرة القدم

فيديو - تصرّف رونالدو يثير الجدل .. يجب أن يحترم البلد

2023-07-30 | 03:58
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فيديو - تصرّف رونالدو يثير الجدل .. يجب أن يحترم البلد
فيديو - تصرّف رونالدو يثير الجدل .. يجب أن يحترم البلد

تسبب رونالدو، بضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، بسبب تصرفه "غير اللائق"، بعد تعادل فريقه النصر مع الشباب في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب للأندية البطلة المقامة في المملكة.
وبدا رونالدو في مقاطع فيديو وهو يرشق مصوراً بالماء، بعد أن أزعجه اقترابه منه لتصويره، ورافقتها تعليقات مثل "غير لائق" و"قلة أدب" و"من يوقف تجاوزات وقله أدب رونالدو .. مصور يؤدي عمله ترميه بقارورة ماء وتطرده ليه".
وكتب أحد المغرّدين "رونالدو يقوم بإهانة مصور القناة الناقلة ويقذف بقارورة الماء في وجه المصور .. ويطلب منه عدم التصوير والاتجاه لتصوير وسط الملعب .. اللاعب منفلت بسبب دلال النصراويين .. يجب أن يحترم البلد ومن يعمل داخل هذا البلد .. إعلام النصر هل سيتكلمون عن هذه اللقطة".
 
 
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