تشيلسي يضم لاعباً صاعداً مقابل 27 مليون يورو

بدأ تشيلسي هذا الموسم التحضيري بصورة أفضل بكثير من الموسم الماضي



بعد موسم كارثي، بدأ تشيلسي هذا الموسم التحضيري بصورة أفضل بكثير من الموسم الماضي، وبوجوه جديدة وقديمة، ومع تغييرات بالجملة.

وفي السياق، وهنا المفاجأة، فقد أوضحت صحيفة دايلي ميل أن النادي اللندني توصل إلى اتفاق لضم أحد اللاعبين الشباب في الدوري الفرنسي، ويُدعى ليزلي أوغوشوكوو، ويبلغ من العمر 19 عاما فقط.

كل شيء معلق حتى انقضاء الفحص الطبي للاعب خط وسط رين الحالي، الذي سيحصل على مقابل لا يقل عن 27 مليون يورو.

وعلى الرغم من النجاح الذي حققه اللاعب مع رين، حيث خاض 60 مباراة كمحترف، أوضحت الصحيفة أن التوقيع معه هو للمستقبل، حيث لن يلعب أوغوشوكو في تشيلسي في الموسم المقبل، بل ستتم إعارته إلى ستراسبورغ كي يواصل تقدمه.



