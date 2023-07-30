فيديو - بنزينا تكتب التاريخ ومنتخب المغرب يتألق

حقق منتخب المغرب فوزاً صعباً على كوريا الجنوبية

حقق منتخب المغرب فوزاً صعباً على كوريا الجنوبية (1-0) ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، الجارية في استراليا ونيوزيلندا.

وسجّلت ابتسام جرايدي هدف المباراة في الدقيقة السادسة، وقادت منتخب بلادها لتعويض الخسارة الكارثية امام ألمانيا (0-6)، قبل مقارعة كولومبيا يوم الخميس، على أمل الوصول إلى المركز الثاني في المجموعة، فيما فقدت كوريا اي فرصة في التأهل.

وكانت نهيلة بنزينا نجمة اللقاء الثانية، اذ باتت أول لاعبة كرة قدم في التاريخ تلعب في كأس العالم وهي تضع الحجاب، بعد أن سمح الاتحاد الدولي (FIFA) به.