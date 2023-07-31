واندا نارا تكسر صمتها وتكشف حالتها الصحيّة

بعد عدة أيام من السرية، كسرت واندا نارا صمتها

بعد عدة أيام من السرية، كسرت واندا نارا صمتها من خلال ملفها الشخصي على انستغرام، حيث أوضحت حالتها الصحية.

وردا على سؤال حول صحتها، وهو موضوع حظي بتعليقات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، أجابت الأعمال الأرجنتينية وعارضة الأزياء، بأن طمأنت الملايين من متابعيها .. "كيف تشعرين؟ على شاشة التلفزيون قالوا إنك ستحصلين على علاج، أين؟"، سألها أحد المعجبين.

وأجابت واندا "لن أحصل على العلاج في أي بلد بل سأرافق ماورو (ايكاردي)"، وردت على سؤال آخر عن حالتها الصحية "أنا جيدة جدا".

وأكدت المؤثرة الأرجنتينية "قيل الكثير من الأكاذيب، إنهم يتحدثون ويؤكدون أشياء غير صحيحة دون قياس، أنهم يتحدثون عن حياة شخص آخر".

