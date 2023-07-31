فضيحة مدويّة .. علاقة جنسية لنيمار مع .. رجل !!

عاد اسم نيمار جونيور إلى عين الإعصار

عاد اسم نيمار جونيور إلى عين الإعصار .. ومرة أخرى، لمسألة لا تتعلق بحياته الرياضية، بل الشخصية، والأسوأ انها لا ترتبط بفضائحه السابقة، أو مسلسل خياناته، بل بالحديث عن علاقة جنسية مزعومة كان لاعب كرة القدم سيقيمها مع رجل !!.

وتم الكشف عن ذلك من قبل "المؤثرة" الشهيرة صوفيا باركلي، البالغة 23 عاماً، والمتحوّلة جنسياً، خلال ظهورها في البرنامج التلفزيوني البرازيلي "Chupim"، ووفقاً لروايتها، كانت الأحداث ستقع خلال حفلة سرية أقامها المهاجم أثناء جائحة فيروس كورونا العالمي.

ولضمان السرية، طلب نيمار من الحاضرين ترك هواتفهم المحمولة مع فريقه في الخارج. ومع ذلك، لم يتمكن من تجنب أن باركلي، التي كانت (كان) واحدة من الضيوف، أخبرت (أخبر) بتفصيل كبير ما حدث في الحفل.

وقالت باركلي عن نيمار وبيدرو سكوبي البطل الرياضي الشهير "مارسوا الجنس، ثم وصلنا في المنتصف، وقبلنا جميعاً بعضنا من دون حدود .. لم تكن هناك حدود".

وأضافت أن لاعب كرة القدم البرازيلي كان سيطلب منها توقيع عقد سرية، لكنها كانت سترفض ولم تتردد الآن في الكشف عن قصتها ... قصته، لا فرق !!.

