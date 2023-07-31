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كرة القدم

ما هي قصة النادي الذي عرض ضم هالاند مقابل 150 جنيهاً اسبوعياً؟

2023-07-30 | 23:42
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ما هي قصة النادي الذي عرض ضم هالاند مقابل 150 جنيهاً اسبوعياً؟
ما هي قصة النادي الذي عرض ضم هالاند مقابل 150 جنيهاً اسبوعياً؟

كانت اقامة كأس العالم 2022 في شتاء العام الماضي أمرا غريبا

بالنسبة لعشاق كرة القدم في العالم، كانت اقامة كأس العالم 2022 في شتاء العام الماضي أمرا غريبا، إذ استضافت قطر البطولة التي شهدت فوز الأرجنتين في نهاية المطاف باللقب على حساب فرنسا.
حينها، أعطت عطلة منتصف الموسم بعض اللاعبين الكثير من الراحة والاسترخاء، إذ كان أمثال محمد صلاح ومارتن أوديجارد ورياض محرز من بين مجموعة من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين استفادوا من بعض الراحة الإضافية.
وكذلك كان مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينج هالاند، الذي اشعل النار في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث قاد هجوم المدرب بيب جوارديولا بإعجاز.
لكن ما لا يعلمه كثيرون، أنه بعد أن وقع لمانشستر سيتي ببضعة اشهر، كان هالاند في الواقع موضع اهتمام من نادي آخر في الشمال الغربي، وهو أشتون يونايتد.
فقد قدم فريق الدوري الشمالي الممتاز، أكثر العروض جرأة لمحاولة الحصول على هالاند على سبيل الإعارة أثناء إجازته الشتوية، ووعد بمساعدته في الحفاظ على مستويات لياقته البدنية من خلال المشاركة معهم.
وفي حديثه مؤخراً إلى صحيفة ميرور، اعترف الرئيس المشارك جوناثان ساير بأنه في حين لم تكن هناك فرصة للتعاقد مع هالاند، كان بإمكانهم أن يعرضوا عليه "150 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع بالإضافة إلى بعض ليترات من البنزين" للانضمام إلى أشتون يونايتد في هيرست كروس.
 
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رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

مارتن أوديجارد

رياض محرز

الدوري الإنجليزي الممتاز

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إيرلينج هالاند

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