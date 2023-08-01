هل يُقدّم ديمبيلي خدمة الى الزلزولي في برشلونة؟

دكرت صحيفة ماركا الاسبانية، إن احتمال رحيل الفرنسيعثمان ديمبيليعن برشلونة الى باريس سان جيرمان، قد يؤدي الى تعطيل انتقال المغربيعبد الصمد الزلزوليإلى ريال بيتيس.

وأشرت الصحيفة أن "المدرب تشافي سيكون بحاجة ماسة إلى لاعب آخر في مركز ديمبيلي في حال رحيل جناحه الفرنسي، وبالتالي هناك إمكانية للاحتفاظ بالزلزولي الذي سيتضح مستقبله مع النادي لاحقاً"، فيما يأمل ريال بيتيس في التعاقد مع النجم المغربي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.

ويرغب تشافي في ضم البرتغالي بيرناردو سيلفا، لكن فشل الصفقة من مانشستر سيتي الإنجليزي، سوف تدفعه الى الاحتفاظ باللاعب الدولي المغربي.

ويرتبط الزلزولي (21 عاما)، الذي لعب لموسم ناجح معاراً الى اوساسونا، بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.