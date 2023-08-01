ميسي في برشلونة من جديد بمسعى أميركي !

يأمل نادي انتر مياميالأميركي في تحقيق حلم الجماهير بإعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعباً الى ملعب "الكامب نو" في برشلونة، من خلال خوض مباراة ودية أو مباراة وداع.

وقال خورخي ماس، الشريك في ملكية إنتر ميامي، ان النادي يأمل في أن يساعد ميسي على العودة إلى "الكامب نو" بطريقة ما، و"ربما يتحقق ذلك من خلال خوض مباراة وداع أو حتى مباراة ودية، لديهم كأس غامبر، أو ربما عند افتتاح الكامب نو من جديد سنلعب أمامهم".

وأضاف "آمل في أن يلعب ميسي هناك مرة أخرى، وهذا لا يعني أننا سنساعد ميسي على الانضمام إلى صفوف برشلونة، حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة".