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كرة القدم

ما هي الأغنية المفضّلة للنجم المصري محمد صلاح؟

2023-08-01 | 00:13
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ما هي الأغنية المفضّلة للنجم المصري محمد صلاح؟
ما هي الأغنية المفضّلة للنجم المصري محمد صلاح؟

فوجيء لاعبو ليفربول حين عرفوا أغنية زميلهم محمد صلاح المفضلة

فوجيء لاعبو نادي ليفربول الانجليزي حين عرفوا أغنية زميلهم محمد صلاح المفضلة .. وحصل ذلك خلال الجولة التحضيريّة التي يجريها الفريق في سنغافورة، حيث فاز على كارلسروهر وتعادل مع جروثر فورث.

وقبل مباراتهم ضد ليستر، سأل إبراهيما كوناتي زميله المصري محمد صلاح عن أغنية المفضلة "محمد صلاح، اختر أغنية واحدة"، فأجاب صلاح "إيمينيم (Lose Yourself)"، ليرد كوناتي مندهشاً "يا إلهي، ترينت هل سمعت ما اختاره؟ يا إلهي، إيمينيم"، فأصر اللاعب المصري "هذه هي المفضلة لدي".

ويوم الأحد، واصل ليفربول جولته التحضيرية للموسم بفوز مريح على ليستر (4-0)، وحسمت أهداف داروين نونيز وبوبي كلارك وديوجو جوتا وبن دواك الانتصار.

ويستهدف ليفربول روميو لافيا لاعب خط وسط ساوثهامبتون الذي رفض العرض الأول، وبعد مباراته ضد ليستر، سيواجه ليفربول بايرن ميونيخ الالماني يوم الأربعاء في الاستاد الوطني في سنغافورة.

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