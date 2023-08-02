تمساح يلتهم لاعب كرة قدم

إلتهم تمساح لاعب كرة قدم بعد أن نزل الى النهر لكي يسبح، وانتشرت صور صادمة تظهر الحيوان الكبير وهو يسبح في الماء، وجسد الضحية بين فكيه.

ويُظهر مقطع فيديو آخر التمساح، وهو يُقتل بالرصاص في الماء، قبل أن يحمل السكان المحليون جثة ضحيته إلى ضفة النهر.

وتعرض اللاعب لوبيز اورتيز، البالغ من العمر 29 عاماً الى هجوم من قبل التمساح أثناء سباحته في النهر في ريو كاناس في مقاطعة جواناكاستي، كوستاريكا، بعدها تبع السكان المحليون الحيوان في زورق، لكن بياناً للشرطة المحلية قال إن ضباطهم هم من قتلوا التمساح.

وكان لوبيز لاعب كرة قدم لفريق الهواة ديبورتيفو ريو كاناس، وكذلك كان أباً لطفلين يبلغان من العمر ثمانية وثلاث سنوات، ويبدو أنه يعاني من حالة مادية صعبة إذ ناشدت عائلته المفجوعة الجماهير المساعدة في دفع تكاليف الجنازة.