الفلسطينية هبة سعدية تدخل تاريخ كرة القدم

دخلت هبة سعدية التاريخ، كأول فلسطينية وعربية وآسيوية تشارك في تحكيم مباراة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعد أن عينها "الفيفا" مساعداً في المباراة التي انتهت الى فوز المنتخب الانجليزي (6-1) على نظيره الصيني، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويعتبر اختيار سعدية لإدارة مباريات مونديال السيدات، التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا، سابقة، حيث لم يسبق لأي حكم فلسطيني المشاركة في نهائيات كأس العالم سواء للرجال أو السيدات.

وكانت سعدية أدارت مباريات في كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر شباط - فبراير الماضي، وفي بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاماً، التي استضافتها فرنسا خلال حزيران - يونيو من العام الجاري.