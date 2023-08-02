الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

ملعب فالنسيا يتعرّض لهجوم من الفئران .. اليكم السبب الغريب

2023-08-02 | 00:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ملعب فالنسيا يتعرّض لهجوم من الفئران .. اليكم السبب الغريب
ملعب فالنسيا يتعرّض لهجوم من الفئران .. اليكم السبب الغريب

اضطر نادي فالنسيا إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع غزو الفئران

اضطر نادي فالنسيا إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع غزو الفئران الى ملعبه، إذ تعرض ملعب ميستايا الشهير الى هجوم القوارض بسبب مشكلة تتعلق بالنظافة، ناجمة جزئياً عن تقاليد كرة القدم الإسبانية الغريبة.

ففيما يتناول المشجعون الإنجليز فطيرة أو برجر خلال المباريات، يتناول المشجعون الإسبان وجبة خفيفة من بذور عباد الشمس، المعروفة أيضا باسم pipas، والكثيرون منهم لديهم عادة تتمثل في إلقاء القشر على الأرض، وقد يُجبرأولئك الذين يحضرون المباريات في الليغا إلى الخوض في أكوام من النفايات المهملة من المباريات السابقة.

وفي ملعب ميستايا، جذبت هذه القشور مجموعة من الفئران، كما تلقى النادي شكاوى من السكان المحليين المتضررين الغاضبين من ضجيج الآلات المستخدمة لتنظيف المدرجات.

ومن أجل معالجة الموقف، يتوجه النادي لأن يطلب من مشجعيه التوقف عن تناول عباد الشمس في الملعب، وسوف يوقف بيع البذور في الساحة كخطوة أولى نحو تبديد مشكلة القوارض، لكنه لن يمنع المشجعين من إحضارها من المنزل.

 

مقالات ذات صلة
ملعب فالنسيا يتعرّض لهجوم من الفئران .. اليكم السبب الغريب

رياضة

كرة القدم

فالنسيا

ميستايا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
باريس سان جيرمان لن يستسلم... فهل يلجأ للفيفا لمقاضاة الريال ومبابي؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مارسيلو يتسبب في إصابة مؤلمة لمنافس ويخرج مطروداً باكياً
00:06

فيديو - مارسيلو يتسبب في إصابة مؤلمة لمنافس ويخرج مطروداً باكياً

حادث مؤلم خلال المباراة بين أرجنتينوس وفلومينينسي

00:06

فيديو - مارسيلو يتسبب في إصابة مؤلمة لمنافس ويخرج مطروداً باكياً

حادث مؤلم خلال المباراة بين أرجنتينوس وفلومينينسي

الفلسطينية هبة سعدية تدخل تاريخ كرة القدم
00:04

الفلسطينية هبة سعدية تدخل تاريخ كرة القدم

أول آسيوية تشارك في تحكيم مباراة في نهائيات كأس العالم للسيدات

00:04

الفلسطينية هبة سعدية تدخل تاريخ كرة القدم

أول آسيوية تشارك في تحكيم مباراة في نهائيات كأس العالم للسيدات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023