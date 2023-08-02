ملعب فالنسيا يتعرّض لهجوم من الفئران .. اليكم السبب الغريب

اضطر نادي فالنسيا إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع غزو الفئران الى ملعبه، إذ تعرض ملعب ميستايا الشهير الى هجوم القوارض بسبب مشكلة تتعلق بالنظافة، ناجمة جزئياً عن تقاليد كرة القدم الإسبانية الغريبة.

ففيما يتناول المشجعون الإنجليز فطيرة أو برجر خلال المباريات، يتناول المشجعون الإسبان وجبة خفيفة من بذور عباد الشمس، المعروفة أيضا باسم pipas، والكثيرون منهم لديهم عادة تتمثل في إلقاء القشر على الأرض، وقد يُجبرأولئك الذين يحضرون المباريات في الليغا إلى الخوض في أكوام من النفايات المهملة من المباريات السابقة.

وفي ملعب ميستايا، جذبت هذه القشور مجموعة من الفئران، كما تلقى النادي شكاوى من السكان المحليين المتضررين الغاضبين من ضجيج الآلات المستخدمة لتنظيف المدرجات.

ومن أجل معالجة الموقف، يتوجه النادي لأن يطلب من مشجعيه التوقف عن تناول عباد الشمس في الملعب، وسوف يوقف بيع البذور في الساحة كخطوة أولى نحو تبديد مشكلة القوارض، لكنه لن يمنع المشجعين من إحضارها من المنزل.