واندا نارا تعلن رسمياً إصابتها بسرطان الدم .. أخبرت ماورو أنني سأموت

أكدت سيدة الأعمال الأرجنتينية أنها تعاني من أسوأ تشخيص

واندا نارا تعلن رسمياً إصابتها بسرطان الدم .. أخبرت ماورو أنني سأموتأكدت سيدة الأعمال الأرجنتينية واندا نارا أنها تعاني من أسوأ تشخيص، وهو سرطان الدم ...

وكانت هذه المعلومات قدمتها صحفية أرجنتينية قبل أيام، وتجنبت واندا الاشارة اليها بوضوح، لكنها فعلت بعد تلقي النتائج الطبية، حيث كانت جليّة، ولم تفعل ذلك كالمعتاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، انما في محادثة مع الصحفي أنجيل دي بريتو.

وبدأت سيدة الأعمال بالقول "كان الأمر صعباً لأنني اكتشفت ذلك على شاشة التلفزيون، لم يخبرني أحد، لم يؤكدوا التشخيص، وجاءت الممرضات وبدأن في البكاء"، وأضافت "أخبرت زوجي (ماورو إيكاردي) سأموت ولم يخبروني".