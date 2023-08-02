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كرة القدم

واندا نارا تعلن رسمياً إصابتها بسرطان الدم .. أخبرت ماورو أنني سأموت

2023-08-02 | 07:41
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واندا نارا تعلن رسمياً إصابتها بسرطان الدم .. أخبرت ماورو أنني سأموت
واندا نارا تعلن رسمياً إصابتها بسرطان الدم .. أخبرت ماورو أنني سأموت

أكدت سيدة الأعمال الأرجنتينية أنها تعاني من أسوأ تشخيص

واندا نارا تعلن رسمياً إصابتها بسرطان الدم .. أخبرت ماورو أنني سأموتأكدت سيدة الأعمال الأرجنتينية واندا نارا أنها تعاني من أسوأ تشخيص، وهو سرطان الدم ... 
وكانت هذه المعلومات قدمتها صحفية أرجنتينية قبل أيام، وتجنبت واندا الاشارة اليها بوضوح، لكنها فعلت بعد تلقي النتائج الطبية، حيث كانت جليّة، ولم تفعل ذلك كالمعتاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، انما في محادثة مع الصحفي أنجيل دي بريتو.
وبدأت سيدة الأعمال بالقول "كان الأمر صعباً لأنني اكتشفت ذلك على شاشة التلفزيون، لم يخبرني أحد، لم يؤكدوا التشخيص، وجاءت الممرضات وبدأن في البكاء"، وأضافت "أخبرت زوجي (ماورو إيكاردي) سأموت ولم يخبروني".
وتابعت "في تلك اللحظة شعرت بالذعر لأنني لم أكن أعرف ما كان يحدث لي، كان كل الأطفال يبكون بينما يتحدث الجميع في وسائل الإعلام .. عائلتي محطمة، وماورو أراد ترك كرة القدم، وعادت زيرا من إجازتها، وارتمت والدتي على الأرض .. لقد شعرت أن كل شيء كان ينهار".
واعترفت واندا الموجودة الآن في اسطنبول لمرافقة إيكاردي في عرضه الرسمي كلاعب في غلطة سراي "لقد أصبحت قوية حتى يشعر الجميع أنني بخير، لكن كل شيء انهار"، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستعود إلى موطنها.

 
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رياضة

كرة القدم

واندا نارا

ماورو إيكاردي

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