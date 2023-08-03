أزمة برشلونة - ديمبيلي .. توزيع الـ50 مليون يورو

كل شيء يشير إلى أن مستقبل الفرنسي سيتم حله قبل نهاية الأسبوع

مع مرور الوقت، يقترب عثمان ديمبيلي من باريس سان جيرمان، وكل شيء يشير إلى أن مستقبل الفرنسي سيتم حله قبل نهاية الأسبوع.

لكن حجر العثرة الرئيسي لا يزال مطروحاً على الطاولة، وهو الـ25 مليون يورو التي قد يحتفظ بها اللاعب، حيث أن القضية المركزية هي كيفية توزيع الـ50 مليوناً التي يجب على الكيان الباريسي دفعها مقابل انتقاله.

ويدرك ديمبيلي أنه يجب أن يحصل على 50 في المائة، ويحصل برشلونة على 50 في المائة، ويدور الجدل بين لاعب كرة القدم والنادي الكاتالوني الذي يرفض ذلك تماماً.

ويستند اللاعب الى اتفاق خاص بينه وبين برشلونة، بقبول اي عرض بالمبلغ المذكور اعلاه، إذا طلب ديمبيلي ذلك قبل 31 تموز - يوليو، حيث يتوجب على النادي الكاتالوني قبول الاقتراح والتفاوض بشأن طرق الدفع والمواعيد النهائية فقط.

عاد ديمبيلي إلى برشلونة بعد ظهر أمس الاربعاء، بعد جولة في الولايات المتحدة، وكل شيء يشير إلى أنه بمجرد الوصول إلى المدينة ، سوف تتسارع الامور حتى نهاية الأسبوع، فماذا ستكون النتيجة؟.

