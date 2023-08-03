كومبيوتر عملاق يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز

توقع كمبيوتر عملاق ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الكامل للموسم

توقع كمبيوتر عملاق ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الكامل للموسم الذي ينطلق خلال ايام، حيث يعتبر التنبؤ بالمراكز أحد أبرز أحداث فترة ما قبل الدوري بالنسبة للعديد من المشجعين، وغالباً ما تقوم المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي بمساعدة أجهزة الكمبيوتر العملاقة بتوقّع ذلك.

وتعمل معظم أجهزة الكمبيوتر العملاقة من خلال محاكاة الموسم، بناء على المباريات الواقعية، وعدد محدد من المرات من أجل الحصول على فكرة عن المركز الذي سينتهي اليه كل فريق بناء على الأهداف الذي قد يسجلها ويتلقاها.

وقام موقع Bettingexpert ببرمجة الكمبيوتر العملاق الخاص به للتنبؤ بالترتيب الكامل للدوري الإنجليزي الممتاز 2023/24، واستحضر بعض النتائج المثيرة للاهتمام.

وبعد 100 ألف محاكاة منفصلة لـ38 جولة ستقام هذا الموسم، توقع الكمبيوتر العملاق، ربما بشكل غير مفاجئ، أن يحتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي، وأن يحصل فريق المدرب بيب جوارديولا على 86.6 نقطة.

وتوقع الكومبيوتر أن يفشل أرسنال مرة أخرى في سعيه للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يحتفظ بالمركز الثاني، وخلفه يأتي ليفربول، ثم مانشستر يونايتد، متقدماً بخمس نقاط على نيوكاسل، وأن تكون الفرق الثلاثة التي ستهبط هي نوتنغهام فورست وشيفيلد يونايتد ولوتون.

