بعد بوفون .. لاعبان خاضا مونديال 1998 لا يزالان في الملعب

اختتم حارس المرمى الشهير جيانلويجي بوفون "حقبة في الكالتشيو"

اختتم حارس المرمى الشهير جيانلويجي بوفون "حقبة في الكالتشيو"، واعتزل نجم بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وايطاليا السابق، البالغ 45 عاماً، وهو أحد "الناجين" الثلاثة الذين ما زالوا نشطين من كأس العالم 1998 في فرنسا.

وبعد بوفون، لم يتبق سوى اثنين وهما يابانيان، شينجي أونو (نومازو - 1979) وتيرويوشي إيتو (شيزوكا - 1974).

أونو، 43 عاماً، وهو الرقم نفسه الذي يضعه على قميصه، كان عضواً في هوكايدو سابارو، من الدرجة الأولى اليابانية منذ العام 2021، بعدما كان له دور بارز في أوراوا ريد دايموندز، ثم في فيينورد الهولندي (2001-05) وبوخوم الالماني (2008-09).

أحرز مع فيينورد كأس الاتحاد الأوروبي 2001-02 على حساب بوروسيا دورتموند الالماني (3-2)، وخاض مع المنتخب الوطني 56 مباراة دولية (6 أهداف)، بين عامي 1998 و2008.

وكانت مسيرة تيرويوشي إيتو المهنية، البالغ من العمر 48 عاماً، أقل بكثير حيث لعب فقط في اليابان، ويمكن اعتباره تقريباً "رجل ناد واحد"، وهو شيميزو بلس بين عامي 1993 و2010، اي لمدة 17 عاماً.

