الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

ميسي يختار افضل 10 لاعبين في مسيرته

2023-08-03 | 00:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميسي يختار افضل 10 لاعبين في مسيرته
ميسي يختار افضل 10 لاعبين في مسيرته

ممن لعبوا معه في برشلونة وباريس سان جيرمان

قام أسطورة برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي بتسمية 10 من زملائه "المفضلين"، ممن لعبوا معه في برشلونة وباريس سان جيرمان.
وبدأ ميسي مسيرته الاحترافية في برشلونة، حيث سجل 672 هدفاً في 778 مباراة، وأثبت نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ثم لعب لموسمين في باريس سان جيرمان، وخلال هذه الفترة حصل على الجائزة الوحيدة التي كانت قد استعصت عليه، كأس العالم.
والآن في إنتر ميامي، شرع ميسي في فصل جديد في الدوري الأميركي جنباً إلى جنب مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
مؤخراً، قام ميسي بتسمية زملائه المفضلين من مسيرته الكروية، وبدأ برونالدينيو، رائد العديد من حركات المهارات الأيقونية، ثم سمّى تشافي وأندريس إنييستا وصامويل إيتو.
وقال ميسي "هناك رونالدينيو، ديكو، إيتو، لويس سواريز، تشافي، إنييستا، بوسكيتس، فأنا كنت محظوظًا بما يكفي للعب مع أفضل اللاعبين والاستمتاع بالمباريات معهم، وكدت أنسى نيمار".
وأضاف "كنت محظوظاً بما يكفي للعب مع أفضل اللاعبين، مع أفضل المهاجمين، مثل نيمار وإيتو وسواريز وزلاتان إبراهيموفيتش وديفيد فيا وغيرهم الكثير".
 
مقالات ذات صلة
ميسي يختار افضل 10 لاعبين في مسيرته

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الأرجنتين

ليونيل ميسي

باريس سان جيرمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد بوفون .. لاعبان خاضا مونديال 1998 لا يزالان في الملعب

اقرأ ايضا في كرة القدم

بعد بوفون .. لاعبان خاضا مونديال 1998 لا يزالان في الملعب
00:15

بعد بوفون .. لاعبان خاضا مونديال 1998 لا يزالان في الملعب

اختتم حارس المرمى الشهير جيانلويجي بوفون "حقبة في الكالتشيو"

00:15

بعد بوفون .. لاعبان خاضا مونديال 1998 لا يزالان في الملعب

اختتم حارس المرمى الشهير جيانلويجي بوفون "حقبة في الكالتشيو"

كومبيوتر عملاق يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز
00:07

كومبيوتر عملاق يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز

توقع كمبيوتر عملاق ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الكامل للموسم

00:07

كومبيوتر عملاق يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز

توقع كمبيوتر عملاق ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الكامل للموسم

فيديو - روديغير ينضم الى لائحة مصابي ريال مدريد
00:02

فيديو - روديغير ينضم الى لائحة مصابي ريال مدريد

تقرير الإصابات في ريال مدريد قبل بداية الموسم

00:02

فيديو - روديغير ينضم الى لائحة مصابي ريال مدريد

تقرير الإصابات في ريال مدريد قبل بداية الموسم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023