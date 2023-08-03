ميسي يختار افضل 10 لاعبين في مسيرته

قام أسطورة برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي بتسمية 10 من زملائه "المفضلين"، ممن لعبوا معه في برشلونة وباريس سان جيرمان.وبدأ ميسي مسيرته الاحترافية في برشلونة، حيث سجل 672 هدفاً في 778 مباراة، وأثبت نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ثم لعب لموسمين في باريس سان جيرمان، وخلال هذه الفترة حصل على الجائزة الوحيدة التي كانت قد استعصت عليه، كأس العالم.والآن في إنتر ميامي، شرع ميسي في فصل جديد في الدوري الأميركي جنباً إلى جنب مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.مؤخراً، قام ميسي بتسمية زملائه المفضلين من مسيرته الكروية، وبدأ برونالدينيو، رائد العديد من حركات المهارات الأيقونية، ثم سمّى تشافي وأندريس إنييستا وصامويل إيتو.وقال ميسي "هناك رونالدينيو، ديكو، إيتو، لويس سواريز، تشافي، إنييستا، بوسكيتس، فأنا كنت محظوظًا بما يكفي للعب مع أفضل اللاعبين والاستمتاع بالمباريات معهم، وكدت أنسى نيمار".وأضاف "كنت محظوظاً بما يكفي للعب مع أفضل اللاعبين، مع أفضل المهاجمين، مثل نيمار وإيتو وسواريز وزلاتان إبراهيموفيتش وديفيد فيا وغيرهم الكثير".