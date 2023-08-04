السجن 4 سنوات لأخصائي علاج في برشلونة .. إليكم السبب

أكدت المحكمة العليا حكماً بالسجن على أخصائي في برشلونة

أكدت المحكمة العليا الاسبانية حكماً بالسجن لأربع سنوات على أخصائي علاج طبيعي سابق في نادي برشلونة، لمسّه موظفة في النادي خلال جلسة علاج طبيعي، تم وصفها لها لعلاجها من مرض ألمّ بها.

وعمل المدان كطبيب علاج طبيعي وعظام في النادي لمدة 30 عاماً، أولاً كمنسق في فريق الدرجة الأولى ثم كأخصائي علاج طبيعي لموظفي النادي.

أما الموظفة فكانت قد أصيبت بانسداد في الرأس والرقبة بسبب الحالة المرضية التي عانت منها وأوصى طبيب النادي بالعلاج الطبيعي.

وبحسب الحقائق المثبتة، فقد حاول في الجلسة الثالثة تدليك منطقة العانة للمريضة التي حذرته أنها تمر بفترة حيض، فتوقف عن التدليك.

وفي الجلسة الرابعة، لمس ثدييها وبظرها دون موافقتها، وسألها المدان إذا كانت بخير، فأجابت بنعم لإنهاء الموقف والخروج من المكان، لكنها عانت من اضطراب في التكيف مع القلق التفاعلي وابتعدت عن العمل لمدة شهرين.

