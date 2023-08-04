فيديو - آيسلنديّ شاب يتألق ويُسجّل هاتريك في دوري أبطال أوروبا

تركت لنا الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قصة مثيرة للفضول

تركت لنا الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قصة مثيرة للفضول في المباراة التي جمعت بين كوبنهاجن الدانماركي وبريدابليك الأيسلندي.

من الناحية الرياضية، لم يكن للمسألة أهمية، فالدانماركيون، الذين يتمتعون بخبرة أكبر في المسابقات الأوروبية من منافسهم، اجتاحوه (8-3) في مجموع المباراتين، وشهدت مباراة الاياب فوزاً كاسحاً (6-3).

هذا الفوز الكبير، كان بطله مهاجم أيسلندي، هو أوسكارسون، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي سجل آخر ثلاثة أهداف لصالح كوبنهاجن، كانت الأولى له في المسابقة الأوروبية.

تم تدريب اللاعب في أكاديمية Grótta الأيسلندية، حيث نشأ وظهر لأول مرة مع فريقها في سنّ 13 عاماً 354 يوماً ضد Hetti، في القسم الأيسلندي الثاني، وسجل هدفين، بقيادة والده المدرب أوسكار ثورفالدسون.

وبعد خمس سنوات، أصبح أوسكارسون، المهاجم الأساسي لكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، وفاز والده بالدوري الأيسلندي مع بريدابليك.