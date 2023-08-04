الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - آيسلنديّ شاب يتألق ويُسجّل هاتريك في دوري أبطال أوروبا

2023-08-04 | 02:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - آيسلنديّ شاب يتألق ويُسجّل هاتريك في دوري أبطال أوروبا
فيديو - آيسلنديّ شاب يتألق ويُسجّل هاتريك في دوري أبطال أوروبا

تركت لنا الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قصة مثيرة للفضول

تركت لنا الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قصة مثيرة للفضول في المباراة التي جمعت بين كوبنهاجن الدانماركي وبريدابليك الأيسلندي.
من الناحية الرياضية، لم يكن للمسألة أهمية، فالدانماركيون، الذين يتمتعون بخبرة أكبر في المسابقات الأوروبية من منافسهم، اجتاحوه (8-3) في مجموع المباراتين، وشهدت مباراة الاياب فوزاً كاسحاً (6-3).
هذا الفوز الكبير، كان بطله مهاجم أيسلندي، هو أوسكارسون، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي سجل آخر ثلاثة أهداف لصالح كوبنهاجن، كانت الأولى له في المسابقة الأوروبية.
تم تدريب اللاعب في أكاديمية Grótta الأيسلندية، حيث نشأ وظهر لأول مرة مع فريقها في سنّ 13 عاماً  354 يوماً ضد Hetti، في القسم الأيسلندي الثاني، وسجل هدفين، بقيادة والده المدرب أوسكار ثورفالدسون.
وبعد خمس سنوات، أصبح أوسكارسون، المهاجم الأساسي لكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، وفاز والده بالدوري الأيسلندي مع بريدابليك.
 
مقالات ذات صلة
فيديو - آيسلنديّ شاب يتألق ويُسجّل هاتريك في دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

بريدابليك. أوسكارسون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هدف خرافيّ في تصفيات دوري أبطال أوروبا
السجن 4 سنوات لأخصائي علاج في برشلونة .. إليكم السبب

اقرأ ايضا في كرة القدم

بيكيه وكلارا ينتقلان للعيش في منزل شاكيرا !
03:18

بيكيه وكلارا ينتقلان للعيش في منزل شاكيرا !

اكد بيكيه وشاكيرا نهاية علاقة استمرت 11 عاماً في حزيران - يونيو الماضي

03:18

بيكيه وكلارا ينتقلان للعيش في منزل شاكيرا !

اكد بيكيه وشاكيرا نهاية علاقة استمرت 11 عاماً في حزيران - يونيو الماضي

جدد عقده مع فريقه وبعد 17 يوماً طلب الرحيل !!
03:11

جدد عقده مع فريقه وبعد 17 يوماً طلب الرحيل !!

لم يمض سوى 17 يوماً على تجديد تعاقده مع فريقه فولهام الانجليزي

03:11

جدد عقده مع فريقه وبعد 17 يوماً طلب الرحيل !!

لم يمض سوى 17 يوماً على تجديد تعاقده مع فريقه فولهام الانجليزي

"جنون ميسي" مستمر .. بطاقات المباراة الرابعة بيعت في 18 دقيقة
03:06

"جنون ميسي" مستمر .. بطاقات المباراة الرابعة بيعت في 18 دقيقة

ما زال "جنون ليونيل ميسي" يتفاعل في الولايات المتحدة

03:06

"جنون ميسي" مستمر .. بطاقات المباراة الرابعة بيعت في 18 دقيقة

ما زال "جنون ليونيل ميسي" يتفاعل في الولايات المتحدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023