فيديو - جيل فرنانديز لاعبٌ موهوب من لاماسيا

يتواجد فريق شباب برشلونة في جزيرة بالي في إندونيسيا

يتواجد فريق شباب برشلونة (جوفينيل إيه) في جزيرة بالي في إندونيسيا منذ يوم الإثنين، حيث يخوض معسكراً تدريبياً قبل الموسم، ويشارك من 7 إلى 14 آب - أغسطس في بطولة الشباب الدولية 2023 جنباً إلى جنب مع ريال مدريد وكاشيما أنتليرز الياباني وبهايانكارا برايسي الإندونيسي.

ومن باب التحضير، تغلب الفريق الذي يدربه أوسكار لوبيز على منتخب إندونيسيا تحت 17 عاماً (3-0) في مباراة ودية، وسجل بريان فاريناس وأليكسيس أولميدو وجيل فرنانديز، البالغ من العمر 15 عاماً، والذي توقفت وسائل التواصل الاجتماعي عند هدفه.