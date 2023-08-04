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كرة القدم

"جنون ميسي" مستمر .. بطاقات المباراة الرابعة بيعت في 18 دقيقة

2023-08-04 | 03:06
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&quot;جنون ميسي&quot; مستمر .. بطاقات المباراة الرابعة بيعت في 18 دقيقة
"جنون ميسي" مستمر .. بطاقات المباراة الرابعة بيعت في 18 دقيقة

ما زال "جنون ليونيل ميسي" يتفاعل في الولايات المتحدة

ما زال "جنون ليونيل ميسي" يتفاعل في الولايات المتحدة، بعد أن أكد إف سي دالاس أن جميع تذاكر مباراة الدور ثُمن النهائي من كأس الرابطة التي تقام يوم الأحد المقبل ضد إنتر ميامي قد بيعت بعد 18 دقيقة فقط على طرحها.
وستكون مباراة الأحد الرابعة لميسي مع ناديه الجديد، والاولى خارج ملعب DRV PNK، حيث من المقرر أن تقام أمام 20500 متفرج في ملعب تويوتا في فريسكو في دالاس. 
ولعب ميسي ثلاث مباريات مع إنتر ميامي، وكان له دور أساسي في تسجيل فريقه ثلاث انتصارات في كأس الرابطة، في الفوز (2-1) على كروز أزول، حيث سجل هدفاً في الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة حرة، وفي الفوز (4-0) على أتلانتا يونايتد، حيث سجل ثنائية، وفي ديربي فلوريدا الإقليمي ضد أورلاندو سيتي حيث سجل هدفين مرة أخرى.
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رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إف سي دالاس

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